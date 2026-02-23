Kean decide il derby. La Fiorentina batte il Pisa nello scontro salvezza

La squadra di Vanoli grazie a una rete di Kean conquistano un successo importante in chiave salvezza

Il derby dell’Arno è della Fiorentina. La squadra di Vanoli (squalificato, in panchina Cavalletto) in uno stadio “Franchi” tutto esaurito per l’occasione batte il Pisa per 1-0. I guelfi hanno la meglio nel derby millenario contro i ghibellini.

A deciderla è una rete di Moise Kean. L’attaccante classe 2000, che aveva riposato giovedì in Conference League contro il Jagellonia, ha trovato la rete al tredicesimo minuto, sfruttando uno sfortunato rimpallo di Canestrelli dopo tredici minuti.

Una sfida sentitissima, quella tra due delle principali città della Toscana. A testimoniarlo è anche la coreografia dello stadio che ha accompagnato l’ingresso in campo delle due squadre. I padroni di casa, scesi in campo con il 4-1-4-1 con Ndour schierato al posto dello squalificato Mandragora, non è riuscita nel corso della partita a trovare il raddoppio, anche a causa di una doppia parata prodigiosa del terzo portiere del Pisa Nicolas, su Kean prima e su Ndour dopo.

Così la squadra di Hiljemark ha avuto occasione di trovare il pareggio nell’ultima azione, con Canestrelli che però spreca calciando altissimo all’ultima azione.

Fiorentina, secondo successo consecutivo e agganciato il treno delle quart’ultime

Il secondo successo consecutivo in campionato della Fiorentina permette alla squadra di Vanoli di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione, raggiungendo a quota 24 punti il terzetto completato da Cremonese e Lecce.

Nel corso della partita da notificare il ritorno in campo di Cuadrado tra le fila del Pisa. L’esterno colombiano è tornato in campo per la prima volta dal 7 novembre, quando uscì in occasione della gara vinta dai nerazzurri – l’unica – contro la Cremonese. Un passaggio di maglia che il pubblico viola non ha gradito in estate, memore anche del trienno 2012-15 nel quale Cuadrado è stato protagonista proprio a Firenze. Per questo motivo, ogni tocco è stato condito da tanti fischi.

E’ così confermato il trend estremamente favorevole della Fiorentina contro il Pisa nelle gare giocate al “Franchi”: adesso sono dieci le vittorie viola, tre i pareggi e una sola sconfitta.