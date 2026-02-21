Pisa, Hiljemark: “Fiorentina? Sfida storica. Lì per vincere”

Le dichiarazioni di Oscar Hijemark in conferenza stampa all’antivigilia del derby di Toscana

Fiorentina-Pisa non è una sfida qualunque. Una rivalità che prescinde il campanilismo, che pone le proprie radici secoli e secoli fa, già dallo scontro tra i Guelfi e i Ghibellini.

In questa giornata di campionato, il primo tra i due posticipi del lunedì, avrà luogo il derby di Toscana. Una rivalità in questo caso anche incrementata dalla questione della classifica: sia i viola che i nerazzurri si trovano infatti in zona retrocessione.

Hiljemark, allenatore del Pisa, all’antivigilia della partita ha parlato in conferenza stampa: “Non è una partita come le altre. Una di quelle gare che vanno preparate sia da un punto di vista tattico che quello psicologico. Noi andiamo lì per vincere“.

Lo svedese, prossimo alla terza partita alla guida dei nerazzurri, si è detto solamente concentrato sulla gara di lunedì: “Percentuale salvezza? Non mi interessano queste cose. Io punto solamente alla prossima partita. Siamo in una condizione di classifica che ci costringe a fare una grande gara”.

Hiljemark: “Fiorentina ha giocato giovedì? Triplice impegno non li penalizzerà”

Il Pisa ha iniziato la preparazione per il derby da sabato, all’indomani della sfida contro il Milan. La Fiorentina, invece, giovedì sera è scesa in campo in Conference League contro il Jagellonia: “Hanno giocato giovedì, ma non significa che sia penalizzante. All’Elfsborg giocavo ogni tre giorni, so cosa significa, e vincere aiuta a vincere. Hanno molta qualità. Dobbiamo sfruttare i loro difetti“.

In porta non recuperano né Scuffet né Semper, con il croato che da ieri ha iniziato a lavorare parzialmente in gruppo: “Contro la Fiorentina giocherà nuovamente Nicolas“.

Dubbi di formazione per Hiljemark: “Non ho ancora deciso. La settimana di lavoro è stata bellissima. In attacco le scelte sono tra Durosinmi, che ha avuto pochi palloni a servizio a Verona, Stojilkovic che ha lavorato bene contro il Milan e Meister, che sta crescendo molto”.