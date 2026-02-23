Fiorentina-Pisa, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Vanoli e Hiljemark sui 22 titolari che scenderanno in campo per Fiorentina-Pisa

Fiorentina e Pisa stanno per scendere in campo per questa penultima partita della ventiseiesima giornata di Serie A.

Vanoli ha presentato il derby toscano come “partite che vale 9 punti”. La Fiorentina ha la possibilità di agganciare Lecce e Cremonese, uscite sconfitte contro Inter e Roma.

Anche il Pisa però ha voglia di rivalsa dopo la buona prestazione contro il Milan. Un risultato positivo potrebbe risollevare i nerazzurri verso la salvezza.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori sui titolari che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Solomon. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Gudmundsson, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Fortini, Kouadio, Balbo, Bonanno, Fabbian, Piccoli

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Marin, Angori; Moreo, Iling-Junior; Stojilkovic Allenatore: Oscar Hiljemark

A disposizione: Semper, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Aebischer, Coppola, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorranin attesa

Dove vedere la partita in tv e streaming

Fiorentina e Pisa scenderanno in campo allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze alle 18:30.

La partita sarà visibile sui canali DAZN in streaming tramite l’app di DAZN