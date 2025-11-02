Fiorentina, la posizione di Pioli è sempre più a rischio: i nomi per l’eventuale post

Stefano Pioli è sempre più vicino all’esonero: il punto sulla panchina della Fiorentina

Secondo quanto raccolto da Vanessa Leonardi di Sky Sport, la posizione di Stefano Pioli è sempre più traballante ed è molto difficile che possa essere in panchina nella partita di giovedì 6 novembre contro il Mainz.

Nella sconfitta per 0-1 contro il Lecce, non c’è stata la reazione che ci si aspettava da parte della squadra. Questo aspetto ha fatto riflettere i dirigenti, e le ipotesi in fase di valutazione sono numerose.

C’è il nome di Daniele Galloppa (allenatore della Primavera), ma c’è anche lo scenario di un possibile ritorno di Raffaele Palladino, con cui però non ci sono stati dei contatti.

Contatti che invece sono avvenuti tra la Fiorentina e Paolo Vanoli, sia prima che dopo la partita contro i giallorossi di Di Francesco. Vanoli è un profilo che piace ed è un allenatore di esperienza, che in questo momento serve.