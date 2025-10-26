Le parole di Stefano Pioli al termine della sfida contro il Bologna.

Succede di tutto in questa ottava giornata di Serie A: la Fiorentina riesce a rimontare contro il Bologna, dal 0-3 al 2-2. Decisive le reti di Castro e Cambiaghi alle quali hanno risposto i gol di Gudmundsson e Kean, entrambi dagli undici metri.

Sponda viola viene annullato un possibile calcio di rigore dopo la revisione al VAR, poi un gol di Dallinga per fuorigioco al Bologna. I rossoblù poi hanno terminato la sfida in 10 in campo per l’espulsione di Holm. Questi sono solo alcuni dei temi trattati da Stefano Pioli al termine della sfida.

“L’aspetto mentale va fortificato. E’ una squadra che ci crede, il Bologna è forte, abbiamo creato più noi di loro. La reazione è quella di una squadra che non vuole cedere“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore della Fiorentina.

Fiorentina, le parole di Pioli

Ha poi continuato: “Gol sbagliato di Dodo? Pensavo segnasse ma non gli ho detto nulla, dopo la partita è un momento delicato da gestire. Abbiamo portato a casa un risultato che non volevamo ma che abbiamo meritato per la reazione“.

Il focus poi si è spostato sui singoli: “A centrocampo mi aspettavo di più, sapete che il Bologna è aggressivo quindi ci stava cercare l’uno contro uno. Stiamo trovando gli equilibri giusti ma possiamo fare meglio. Kean ha fatto un’ottima prestazione, ha giocato bene contro Lucumì. Ha avuto le sue occasioni, credo che per le sue caratteristiche lavora meglio con un giocatore vicino, che può essere un secondo attaccante come Gudmundsson o Dzeko. Conta la sua fiducia e la condizione fisica dopo l’infortunio in Nazionale“.