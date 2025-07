L’intervista del nuovo allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, tornato sulla panchina viola: tra futuro e ambizioni del club

Dopo 6 anni dal suo addio, Stefano Pioli è tornato sulla panchina della Fiorentina.

L’allenatore ex Al-Nassr, che ha giocato per i viola tra il 1989 e il 1995 e che ha allenato il club dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028.

Intanto sono arrivate le sue prime parole nella conferenza stampa di presentazione.

“Mi sento di essere il miglior allenatore per questo gruppo? Devo e voglio sentirmi così. Tutte le mie esperienze mi hanno portato al livello più alto della mia carriera. Ho sicurezza e responsabilità, lo so. C’è tanta aspettativa e ho delle buone sensazioni“, ha detto l’allenatore.

Fiorentina, l’intervista di Stefano Pioli

Il nuovo allenatore dei viola ha commentanto il suo arrivo: “Sono rimasto sorpreso anche dal centro sportivo. Ci sono tutte le condizioni per fare bene“.

Per continuare con: “Perché Firenze? Perché me la sento dentro e perché alla prima chiamata ricevuta ho sentito qualcosa di particolare, una sensazione positiva. Sono legato a questo club sotto tutti i punti di vista. Belli da vedere? Vogliamo mettere in campo giocatori di qualità. Saranno importanti queste settimane, dopo le tre amichevoli in Inghilterra avrò le idee più chiare. Ma la voglia e l’entusiasmo sono una buona base. Avremo uno stile di gioco bello chiaro, non so ancora cosa manca“.

Futuro

Sugli obiettivi e il futuro: “Vogliamo puntare al massimo e alzare il livello. Alzare il tasso tecnico, fisico, di energia. Vogliamo essere competitivi ed essere protagonisti in tutte e tre. Ho tre anni di contratto e vogliamo alazare un trofeo e andare in Champions, non è facile ma dobbiamo fare meglio degli altri. L’esperienza in Arabia ha avuto aspetti positivi e negativi, mi ha reso elastico“.

E su Kean: “Ho parlato con lui. Non so quanto abbiano inciso le mie parole. È grato al club, gli ha dato fiducia. L’ho visto volenteroso ed è molto forte. Siamo soddisfatti. Lui, Dzeko e Gud insieme? Non dobbiamo pensare a ruoli e posizioni, l’importante è avere tanti giocatori di qualità e di gamba. Dzeko lo volevo anche al Milan quando non era sicuro che Ibra rimanesse. è un giocatore che alza il livello di una squadra. Beltran? Devo conoscerlo meglio. La squadra è fatta al 70/75% percento“. Per finire: “Ranieri sarà il nostro capitano. Gli ho chiesto se lo sentiva, perché il mio capitano aveva un livello molto alto (riferendosi ad Astori, ndr). L’ho visto motivato“.