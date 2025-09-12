Fiorentina, Pioli: “Napoli? La qualità tecnica e le scelte faranno la differenza”

Le parole di Stefano Pioli alla vigilia della sfida tra la sua Fiorentina e il Napoli di Antonio Conte.

Si avvicina la terza giornata di Serie A che, tra i tanti big match, vedrà la sfida tra Fiorentina e Napoli. I viola dopo due giornate di campionato giocate in trasferta, a causa dei lavori al Franchi, tornano a casa, davanti ai propri tifosi.

Ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della partita, Stefano Pioli ha commentato: “Siamo emozionati e non vediamo l’ora di giocare al Franchi davanti ai nostri tifosi. Conosciamo la difficoltà della partita, il Napoli è forte e si è rinforzato sulla struttura con cui ha vinto il campionato l’anno scorso, hanno un allenatore fortissimo ma noi vogliamo giocarcela, dare il massimo e ottenere il risultato migliore possibile“.

Su Conte ha poi dichiarato: “È uno dei migliori allenatori al mondo per l’identità che dà alle squadre e per i titoli che ha vinto. Entrambi prepareremo una partita fatta di strategia, è la qualità tecnica e delle scelte che fanno la differenza“.

L’allenatore dei viola si è soffermato sui singoli e in particolare su Kean ma non solo: “Moise è un centravanti molto forte, che attacca bene la profondità, ha margini di miglioramento, significa avere a disposizione una freccia in più. Gudmundsson? Sta meglio, ha lavorato in piscina senza sforzare la caviglia fino a ieri, oggi ha fatto qualcosa in più. Speriamo di averlo, ci dà tante soluzioni in campo, vedremo domani mattina se sarà in grado di giocare“.