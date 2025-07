Fiorentina, Pioli: “C’è emozione, Firenze e la Fiorentina sono qualcosa di particolare per me”

Le prime parole di Stefano Pioli dopo il ritorno sulla panchina della Fiorentina.

Dopo l’ufficialità arrivano anche le prime parole di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina che dopo sei stagioni torna in viola.

“C’è sicuramente emozione, perché Firenze e la Fiorentina sono qualcosa di particolare per me. Tornare a lavorare qui è una grande emozione, lo faccio con enorme piacere e grande senso di responsabilità“, ha esordito ai canali ufficiali del club.

Continua: “Siamo un grande club, abbiamo una città intera che ci sostiene. Rivedere facce che ho conosciuto e con le quali abbiamo vissuto delle esperienze importanti è un fatto molto piacevole, che mi fa sentire a casa“.

“Ho trovato una struttura eccezionale, incredibile, molto diversa rispetto a quella che avevamo prima: questo è tutto un plus che avremo per cercare di fare al meglio il nostro lavoro e far sì che la prossima stagione sia la migliore possibile“, ha poi commentato.

Il messaggio di Pioli ai tifosi della Fiorentina

Pioli continua con un messaggio ai tifosi viola: “Quello che possiamo promettere è che cercheremo di lavorare ogni giorno con grande serietà, passione, entusiasmo, per regalarci e regalare loro le migliori soddisfazioni possibili.

Infine conclude: “È chiaro che quando inizi la stagione hai sempre le motivazioni e le ambizioni alte, cercheremo di costruire una Fiorentina competitiva che possa giocare un calcio non dico divertente, ma che piace a noi e ai tifosi. Cercheremo tutti insieme di andarci a giocare ogni partita con grande convinzione e determinazione, per tenere alti i nostri colori”.