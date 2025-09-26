Fiorentina, Pioli: “Ci manca ciò che fa la differenza per vincere le partite”

La conferenza stampa di Pioli in vista del match tra Pisa e Fiorentina

All’Arena Garibaldi si prepara ad andare in scena una sfida tutta toscana: il derby tra Pisa e Fiorentina.

Il fischio d’inizio del match è fissato per le 15:00 di domani, 28 settembre.

In vista dell’incontro con la formazione di Gilardino, Stefano Pioli ha presentato così la partita nella consueta conferenza stampa.

“Ho le mie idee e cerco di trasferirle ai miei giocatori con chiarezza”, ha inizialmente dichiarato l’allenatore viola.

Fiorentina, la conferenza di Pioli in vista del Pisa

L’allenaatore della Fiorentina ha iniziato la conferenza stampa sul terzino che ha riportato la rottura del crociato: “Lamptey si era inserito molto bene, mi dispiace tantissimo per lui. Per fortuna è tranquillo, purtroppo sono cose che accadono.”

Ha poi aggiunto su ciò che manca alla sua Fiorentina: “Sappiamo l’importanza del derby e che questo non è l’inizio che volevamo. Credo che non manca tanto in tutte le cose, ma manca ciò che fa la differenza per vincere le partite. Mi aspetto dei miglioramenti in diverse situazioni e se lo aspetta anche la squadra, abbiamo lavorato bene durante la settimana”.

Pioli: “I leader della squadra sono sempre sul pezzo”

Ha poi continuato sulla squadra: “Io le scelte le faccio in base alla partita scorsa, agli allenamenti e alla partita da affrontare. Per quanto riguarda i leader della squadra, sono sempre sul pezzo, disponibili e danno tutto cio che hanno”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO