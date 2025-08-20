Fiorentina, Pioli: “Se vogliamo alzare il livello, dobbiamo stare in Europa”

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Polissya Zhytomyr

La stagione 2025/26 della Fiorentina sta per iniziare. Domani, giovedì 21 agosto, la formazione di Stefano Pioli affronterà il Polissya Zhytomyr nei playoff di Conference League. Calcio d’inizio alle ore 20:00.

Proprio il nuovo allenatore della viola ha parlato alla vigilia della gara nella consueta conferenza stampa.

In prima battuta, Pioli ha parlato del lavoro svolto dal gruppo: “Lavoriamo dal 14 luglio con queste date impresse in mente. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per essere pronti per domani. Abbiamo lavorato sugli equilibri giusti, sappiamo quanto è importante questo preliminare, andare avanti in Europa“.

Si è espresso anche sulla Conference League e la sua importanza: “Per noi è un’opportunità per dimostrare il nostro valore e stare in Europa, ci stanno le grandi squadre. Se vogliamo alzare il livello, dobbiamo stare in Europa. Dobbiamo essere ambiziosi, pensando di partita in partita, di turno in turno, questa gara è la più complicata. Ci siamo preparati bene e l’emozione c’è. Vogliamo competere, siamo molto motivati ed emozionati. È giusto avere l’emozione di giocare una partita così importante“.