Pioli: “Contro il Como mi aspetto una Fiorentina vincente”

La conferenza stampa dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, in vista della 4ª giornata di Serie A contro il Como

Dopo aver superato il turno dei playoff di Conference League, la Fiorentina si è concentrata sull’inizio del proprio campionato.

I viola hanno ottenuto due pareggi contro Cagliari e Torino e una sconfitta in casa contro il Napoli, ottenendo dunque due punti.

La 4ª giornata di Serie A vedrà Moise Kean e compagni impegnati contro il Como allenato da Cesc Fabregas, che ha due punti di vantaggio.

In vista della gara tra Fiorentina e Como, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dei suoi avversari e dello stato di forma della sua formazione.

Fiorentina, le parole di Pioli in vista del Como

L’allenatore dei viola ha iniziato parlando degli avversari: “Il Como ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha affrontato. E’ una squadra molto ben allenata e ha tutte le soluzioni giuste: sa palleggiare, sa provocare la profondità, sa giocare fra le linee. E’ una squadra evoluta per la qualità dei singoli, per la qualità dell’allenatore e per il fatto che gioca insieme da tempo. Dovremo essere attenti e quando avremo la palla dovremo essere più pericolosi e più dominanti. Il Como è giustamente da ritenere squadra importante, per quanto ha investito e per le qualità. Ha alzato il livello della rosa”.

Su Fabregas: “L’ho incontrato l’ultimo anno che ero al Milan. Ci siamo conosciuti, abbiamo preso un aperitivo insieme. E’ una persona curiosa, è già un grande allenatore e lo sarà anche in futuro”. E sul suo pensiero riguardo alla difficoltà di trovare giovani italiani di valore: “Mi ha un po’ sorpreso quello che ha detto. Ci sono giocatori italiani di alto livello, poi ognuno ha le proprie preferenze e magari un giocatore che piace a me a lui non piace. Mi auguro che le scelte della Fiorentina alla fine siano quelle giuste”.

Per poi continuare parlando della prestazione che sarà: “Mi aspetto una Fiorentina vincente. Ci manca la vittoria in campionato. La gara di domenica deve essere una grande occasione per ottenere i tre punti. Sono sicuro che le squadre che giocano bene hanno più possibilità di vincere le partite. La squadra si sta allenando benissimo e sono certo che prima o poi arriveranno i risultati, ma dobbiamo giocare con più energia, più attenzione e più qualità. Ci siamo concentrati su tante situazioni, non solo costruzione, fase difensiva o calci piazzati. Per quanto riguarda il centrocampo, tutto è possibile, io sono attento a preparare la partita e mettere la squadra più performante”.

Singoli e non solo

Pioli ha poi fatto il punto su alcuni singoli: “Per come voglio che la squadra difenda tante volte avremo i duelli in campo. Pongracic può fare anche il braccetto se serve. Nei duelli non possiamo cercare l’anticipo, in quel caso col Napoli dovevamo essere due contro uno… Dobbiamo sviluppare meglio le situazioni, ora ci conosciamo meglio e le partite ci hanno dato indicazioni precise. Chiaro che un allenatore ora si aspetti dei miglioramenti, ma per come vedo gli allenamenti sono certo che arriveranno”.

Malumori negli spogliatoi? Pioli fa chiarezza: “Perché dovrei rispondere ad una domanda del genere senza fondamento? Ho detto che la squadra sta lavorando nel modo migliore possibile, se ci fossero problematiche del genere non lo direi. Non rispondo perché non è una domanda pertinente“.

Sulle condizioni di Kean e Gudmundsson: “Moise sta meglio, ha fatto lavoro a parte ieri ma oggi ha lavorato al 100% con la squadra. Può giocare dall’inizio. Gud sta meglio, si sta allenando con la squadra, non lo vedo al 100% ma sarà disponibile per giocare”.

Per concludere: “Non possiamo permetterci di perdere energie che non siano quelle del lavoro quotidiano e dell’ottenere il massimo dalla prossima partita. Non siamo contenti della nostra classifica e non sono contento di come abbiamo approcciato la partita col Napoli, che oltre ad avere più qualità ha impattato anche con più energia. Forse non ho preparato bene la squadra in questo senso. Ora pensiamo partita dopo partita e vediamo a fine stagione. Non siamo al 100%. Mi aspettavo qualcosa in più, ma dobbiamo lavorare e stiamo lavorando per raggiungere il nostro 100%”.