Fiorentina, squadra affidata a Galloppa fino a Mainz. Poi la società deciderà sul futuro

La Fiorentina ha scelto di esonerare Stefano Pioli dopo la sconfitta in casa contro il Lecce: la situazione in casa viola

Non si ferma il momento delicato in casa Fiorentina. Il club viola ha deciso di esonerare Stefano Pioli dopo la sconfitta con il Lecce. L’allenatore ha ricevuto infatti la comunicazione dell’esonero.

Come abbiamo raccontato, la Fiorentina ha deciso di andare in ritiro al Viola Park fino al prossimo impegno. Intanto la società ha valutato la posizione di Stefano Pioli e ha optato per l’esonero dell’allenatore. La squadra è stata affidata ad interim a Daniele Galloppa, allenatore della Primavera, che sarà in panchina in occasione della sfida contro il Mainz.

Stefano Pioli, arrivato in estate, lascia la panchina della Fiorentina dopo 10 giornate. Attualmente il club viola occupa l’ultimo posto in classifica e ha iniziato la Serie A con 4 pareggi e 6 sconfitte. Ora la società si prenderà del tempo per decidere il futuro della panchina.