Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Piccoli: il comunicato

Ora è ufficiale: Roberto Piccoli è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante arriva a titolo definitivo dal Cagliari

Roberto Piccoli è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante, che ha svolto le visite mediche in mattinata, è pronto per la sua nuova esperienza con il club viola.

Pioli accoglie così il suo nuovo attaccante, che sarà a disposizione per le prossime gare di campionato dopo aver saltato la prima giornata, proprio contro il Cagliari.

Il trasferimento di Piccoli è un vero e proprio record per la Fiorentina, che ha chiuso per 25 milioni di euro più due di bonus, mentre il Cagliari avrà il 10% sulla futura rivendita.

Di seguito il comunicato ufficiale dei viola.

Fiorentina, il comunicato su Piccoli

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio. Piccoli, nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’ Atalanta e, con gli orobici, ha esordito a 18 anni in Serie A nel 2019“.

“Nella massima serie ha vestito anche le casacche di Spezia, Genoa, Hellas Verona, Empoli e Lecce e, nell’ultima stagione, con il Cagliari, ha realizzato 11 gol tra Campionato e Coppa Italia. Il nuovo attaccante viola ha, inoltre, indossato la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre fino all’ Under 21“.