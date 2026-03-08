Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma, match valido per la 28a giornata di Serie A in programma al Franchi alle 15:00

La prima parte della domenica di questa 28a giornata è dedicata alla lotta salvezza. Dopo Lecce-Cremonese, infatti, è il turno della Fiorentina.

I viola arrivano al match contro il Parma dopo la brutta sconfitta di Udine, dove hanno perso 3-0 senza mai riuscire a tirare in porta.

Momento opposto per la squadra di Cuesta che, grazie a 10 punti nelle ultime 4, è salita a 33 punti. Una posizione di classifica che toglie dunque gli emiliani dalle squadre in lotta per non retrocedere.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma, in programma alle 15:00 al Franchi. Moise Kean non va neanche in panchina.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Madragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Strefezza, Cremaschi; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Elphege, Ordonez, Carboni, Mena, Conde.

Dove vedere Fiorentina-Parma in diretta TV e streaming

La sfida tra Fiorentina e Parma sarà visibile in esclusiva su DAZN e, in streaming, sull’applicazione — scaricabile per smart tv, smartphone e tablet — della piattaforma stessa.