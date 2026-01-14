Fiorentina, Paratici sarà il nuovo ds dal 4 febbraio: è ufficiale

La Fiorentina avrà il suo nuovo direttore sportivo a partire dal 4 febbraio: ufficiale l’arrivo di Fabio Paratici.

Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: è ufficiale. Come raccontato da diverse settimane, il dirigente con un passato alla Juventus aveva dato un ok di massima al club viola e si aspettava solo la decisione ufficiale del Tottenham.

Il comunicato degli Spurs è arrivato e così il club londinese saluta Paratici: “Possiamo confermare che il nostro Direttore Sportivo Fabio Paratici lascerà il Club a febbraio per unirsi alla Fiorentina. Fabio si unirà alla squadra di Serie A al termine del mercato invernale, concludendo due periodi all’Hotspur Way, il primo dei quali iniziato nell’estate del 2021”.

In contemporanea con la nota ufficiale del Tottenham è arrivata proprio quella della Fiorentina: “ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina”.

Confermata anche la permanenza di Roberto Goretti, che lavorerà al suo fianco con l’obiettivo di riportare la Fiorentina ad alti livelli nel minor tempo possibile.