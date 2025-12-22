Questo sito contribuisce all'audience di

Fabio Paratici sempre più vicino alla Fiorentina: le ultime

Gianluca Di Marzio 22 Dicembre 2025
Fabio Paratici (imago)
Contatti avanzati tra Commisso e Paratici: attesa nei prossimi giorni la decisione ufficiale del Tottenham 

Mentre i legali stanno già cominciando a revisionare i contratti, continuano i contatti attraverso Alessandro Ferrari, tra Rocco Commisso e Fabio Paratici.

Il Tottenham, informato ovviamente dell’offerta, nei prossimi giorni prenderà una decisione ufficiale, ma tutto porta a una chiusura per Paratici alla Fiorentina.

In caso di fumata bianca, il dirigente firmerà un contratto di 4 anni e mezzo.