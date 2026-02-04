Fiorentina, da oggi Paratici è ufficialmente il nuovo direttore sportivo: la nota

Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo ds della Fiorentina: l’ex dirigente della Juventus è operativo a partire da oggi, 4 febbraio

Dopo il primo annuncio nelle scorse settimane, ora è ufficiale a tutti gli effetti l’inizio dell’avventura di Fabio Paratici alla Fiorentina.

Il club viola ha infatti reso noto che l’ex dirigente di Juventus e Tottenham diventa operativo come nuovo ds a partire da oggi, 4 febbraio.

La Fiorentina aveva puntato su Paratici già nei mesi scorsi, trovando un accordo e poi annunciando il suo ingaggio proprio a partire dai primi giorni di febbraio.

Di seguito il comunicato del club viola.

Fiorentina, il comunicato su Paratici

“ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park.

Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione — composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso — gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale.

In occasione del suo arrivo il Presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto: ‘Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita’.“.