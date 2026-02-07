Le parole del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici prima della gara di Serie A contro il Torino: le sue dichiarazioni

Prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Torino, il direttore sportivo dei viola Fabio Paratici ha risposto ad alcune domande arrivate dallo studio di Sky Sport.

“Non è una scelta incosciente perché lo sarebbe stata se non avessi conosciuto le conseguenze. È stata una scelta coraggiosa. Ci sono persone e infrastrutture di primo livello, che sono determinanti. Sono molto fiducioso e convinto di questo nuovo capitolo“, ha commentato Paratici circa la scelta di tornare in Serie A, alla Fiorentina.

Per continuare con: “Abbiamo un bravissimo allenatore che sa smuovere le corde ai giocatori. Dobbiamo capire che staremo qui a soffrire fino al 24 maggio, è un messaggio che mi sembra corretto dare non solo alla squadra ma a tutto l’ambiente viola“.

Motivazioni ma anche obiettivi: queste le dichiarazioni complete del dirigente italiano.

Fiorentina, le parole di Paratici prima del Torino

Per quanto riguarda il mercato, l’ex Juventus ha dichiarato: “Io sono arrivato il 4 febbraio (ufficialmente, ndr) e ho partecipato marginalmente a questo mercato, le domande andrebbero fatte a chi ha condotto il mercato, svolto a un livello importante. Sono arrivati comunque anche giocatori di caratura internazionale“.

“Grazie a tutti per il bentornato. Sono felice di essere di nuovo in Italia“, ha poi concluso.