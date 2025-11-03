Questo sito contribuisce all'audience di

Panchina Fiorentina, a Commisso la decisione finale: D’Aversa ha superato Vanoli per il post Pioli

Gianluca Di Marzio 3 Novembre 2025
Roberto D'Aversa (IMAGO)
Le ultime in casa Fiorentina su Stefano Pioli e il futuro della panchina.

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina per il futuro della propria panchina.

La decisione finale spetterà al presidente Rocco Commisso, che in tarda serata scioglierà i dubbi. Viste le difficoltà a trovare un accordo con Stefano Pioli per la risoluzione del contratto, si sta valutando l’esonero.

In tal caso, per il futuro il primo nome è quello di Roberto D’Aversa che ha superato Paolo Vanoli.