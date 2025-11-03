Panchina Fiorentina, a Commisso la decisione finale: D’Aversa ha superato Vanoli per il post Pioli
Le ultime in casa Fiorentina su Stefano Pioli e il futuro della panchina.
Sono ore frenetiche in casa Fiorentina per il futuro della propria panchina.
La decisione finale spetterà al presidente Rocco Commisso, che in tarda serata scioglierà i dubbi. Viste le difficoltà a trovare un accordo con Stefano Pioli per la risoluzione del contratto, si sta valutando l’esonero.
In tal caso, per il futuro il primo nome è quello di Roberto D’Aversa che ha superato Paolo Vanoli.