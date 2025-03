Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Fiorentina-Panathinaikos

Vincere per ribaltare il risultato, vincere per porre fine a questo ciclo un po’ sottotono per la viola. La Fiorentina di Raffaele Palladino vuole ribaltare il 3-2 dell’andata e dovrà farlo imponendosi con almeno due gol di scarto.

Cinque sconfitte nelle ultime sei partite, a partire dal 2-1 contro l’Inter del 10 febbraio, fino al 2-1 contro il Napoli di domenica 9 marzo. In mezzo solo la vittoria per 1-0 contro il Lecce.

Ad Atene, poi, 5 gol in una partita tutta da vivere che ha portato i greci a imporsi per 3-2 grazie alle reti di Swiderski, Maksimovic e Tete.

Le due squadre sono pronte a scendere in campo all’Artemio Franchi a partire dalle 21.00 per la sfida valida per gli ottavi di Conference League. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Fiorentina-Panathinaikos, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Zaniolo, Moreno, Richardson, Adli, Baroncelli, Caprini, Parisi, Folorunsho.

PANATHINAIKOS (4-4-2): Dragowski; Vagiannidis, Willian Arao, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Maksimovic, Djuricic; Tete, Swiderski. Allenatore: Rui Vitoria

A disposizione: Lyodgin, Llio, Max, Ioannidis, Cerin, Mancini, Jedvaj, Fikaj, Pellistri, Jeremejeff, Bregou, Ntamplzas.

Dove vedere la partita di Conference League

La Fiorentina è impegnata oggi – 13 marzo 2025 – in casa contro il Panathinaikos, match da seguire in diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.