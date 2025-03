Palladino: “Vogliamo portare la Fiorentina più in alto possibile”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino al termine della partita di Serie A contro la Juventus.

Grazie alle reti di Gosens, Mandragora e Gudmundsson la Fiorentina ha battuto 3-0 la Juventus.

Al termine della partita l’allenatore viola Palladino è quindi intervenuto ai microfoni di SkySport.

Di seguito, le sue dichiarazioni: “Abbiamo avuto poco tempo e avere soltanto un giorno per prepararla non è stato semplice. Abbiamo fatto felici i nostri tifosi, ora per fare uno step in avanti dovremo fare questo tipo di prestazioni contro tutte le squadre”.

“Dobbiamo fare una lotta con noi stessi – ha aggiunto – vogliamo portare la Fiorentina più in alto possibile“.

Sul modo in cui la Fiorentina è uscita dal momento di crisi: “L’allenatore deve trasmettere serenità e fiducia alla squadra, ho lavorato tanto dal punto di vista mentale, con anche sedute individuali”.

“Dedichiamo la vittoria a Joe Barone, che non ho avuto il piacere di conoscere ma ha lasciato un segno”, ha concluso.