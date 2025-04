L’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è interventuo nel post partita della gara di Conference League contro l’NK Cluje

Dopo l’Inter, che ha conquistato un posto tra le migliori quattro formazioni d’Europa dopo aver battuto il Bayern Monaco in Champions, è toccato alla Fiorentina scendere in campo.

Questa volta in Conference League, dove ha sfidato la formazione slovena dell’NK Cluje.

Anche la seconda formazione italiana ancora in Europa ha dunque avuto il suo verdetto, in attesa della Lazio che giocherà in Europa League contro il Bodo/Glimt.

Nel post partita di Fiorentina-Nk Cluje è intervenuto l’allenatore della squadra di casa per commentare la gara.

Fiorentina, le parole di Palladino nel post partita

Palladino ha parlato della gara conclusa: “Ho fatto la doccia perché ero un po’ influenzato (ride ndr). Ci sono lati positivi e come sapete cerco anche quelli negativi. Quello positivo è il passaggio del turno, abbiamo fatto un ottimo primo tempo“.

Per poi dire su alcuni singoli: “Kean? Ovviamente sapete la stima che ho nei suoi confronti. Va ringraziato per quello che ci sta dando. Il gol che ha fatto è fantastico, la cosa che mi piace è l’atteggiamento giusto. E’ un trascinatore e riesce a portarsi dietro i suoi compagni”.

Sul futuro

L’allenatore ha poi detto sui prossimi impegni: “Si rischia poi di prenderla sotto gamba e fare prestazioni non giuste, ora la partita si prepara da sola e il nostro sogno è andare avanti fino in fondo. Pongracic? L’abbiamo voluto fortemente, avevamo la possibilità di prenderlo e l’abbiamo colta. Da terzo è fantastico, ha tutto per poterlo fare ad alti livelli”.

Per chiudere con: “Durante la partita dobbiamo crescere e non smettere di giocare. Alla prima disattenzione, vedete il primo gol, concediamo gol. Poi ci siamo abbassati, durante la gara vanno capiti i momenti e questa partita ci farà crescere”.