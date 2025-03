Fiorentina, Palladino: “Kean è recuperato, ora serve continuità”

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Panathinaikos

Dopo aver superato il super girone, introdotto tanto in Champions League quanto in Europa e Conference League, la Fiorentina si appresta a sfidare il Panathinaikos nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale.

Archiviata la vittoria contro il Lecce in campionato, i viola hanno spostato l’attenzione di nuovo sulle competizioni europee.

Direttamente da Atene, l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza per presentare il match. Tra le novità, il rientro tra i convocati di Moise Kean.

Di seguito, tutte le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della viola.

Fiorentina, Palladino: “Girone di andata straordinario”

L’allenatore della Fiorentina ha esordito così ai microfoni: “Nel girone di andata abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Se avessimo mantenuto quella media punti saremmo arrivati davvero tanto in alto. Ma durante la stagione ci sono momenti negativi e noi dobbiamo continuare a crescere, lavorare e recuperare chi è fuori. Gli infortuni non ci hanno aiutato, la Conference deve aiutarci a dare continuità alla vittoria contro il Lecce. Napoli? Non ci pensiamo ora, siamo concentrati sull’andata di questo confronto“.

Palladino, poi, ha continuato: “Kean si è lasciato alle spalle quanto successo a Verona, è a disposizine. In porta giocherà Terracciano, è un grande portiere e un grande uomo. Credo in lui, abbiamo due portieri forti e uno di prospettiva. In Conference siamo andati spesso sotto, domani non dobbiamo commettere l’errore di essere superficiali“.

Le parole dell’allenatore dei viola

L’allenatore ha poi detto: “Siamo in un periodo cruciale della stagione. Giocheremo contro squadre forti. Io cerco di allenare sia testa che fisico, anche se forse è più importante la prima. Il gruppo continua a crescere ed è sempre più forte. Sistema di gioco? Io non ho solo un sistema, devo portare i giocatori a esprimersi al meglio. Gli infortuni ci hanno fatto cambiare molto ma i ragazzi sono stati bravi. Domani sarà per me una partita importantissima, ma deve esserlo per tutti. Dobbiamo crescere dal punto di vista della maturità“.

E ha concluso: “Fagioli e Zaniolo stanno facendo bene, anche se non hanno giocato molto ultimamente. Le prestazioni stanno migliorando“. In conferenza anche Danilo Cataldi: “La vittoria con il Lecce ci ha dato entusiasmo. Ma in Europa nessuno ti regala le cose. Vogliamo vincere perché il nostro obiettivo è quello di arrivare in fondo a questa competizione. Tutto quello che ci è capitato dobbiamo viverlo in maniera positiva, ogni partita è un’occasione”.