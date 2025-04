Le dichiarazioni di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida di Conference League con il Betis Siviglia

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Betis Siviglia nella sfida valida per le semifinali di Conference League 2024/2025.

Il fischio d’inizio del match è previsto alle 21:00 di domani, giovedì 1 maggio 2025, allo stadio “Benito Villamarin”.

Buone notizie intanto per Raffaele Palladino, che potrà contare su Moise Kean per la sfida. L’attaccante azzurro, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo, è nella lista convocati ed è quindi partito con la squadra alla volta della Spagna.

Proprio l’allenatore viola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicato match per presentare la sfida.

Fiorentina, Palladino: “Orgogliosi del nostro percorso”

L’allenatore della Fiorentina ha esordito così in conferenza stampa: “Ho parlato con Kean, il ragazzo è sereno. Lui è rientrato ieri, è pronto per giocare. Avremo tante partite in questo periodo, quindi dovrò scegliere se farlo partire o meno dall’inizio. Il Betis? La reputo una squadra forte”.

Palladino prosegue. “Sappiamo che sarà una partita difficile. Il nostro sogno è quello di passare il turno e arrivare fino alla fine. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, stiamo vivendo il tutto con grande leggerezza e autostima. Andiamo in campo con serenità e felicità”.

“Servirà una partita perfetta”

L’allenatore ha poi aggiunto. “Servirà una partita perfetta. Non dobbiamo trascurare nessun dettaglio, sappiamo che sono forse la quinta squadra per possesso palla nel loro campionato. Avremo delle difficoltà anche noi, ma questa è una partita aperta. Potremo fargli male anche noi. Entrambe vogliamo passare il turno, loro hanno giocatori con grandi qualità tecniche. Isco, Bartra; sono giocatori che hanno militato in club importanti”.

Palladino ha concluso. “Sono felice di aver recuperato Colpani. Ha sofferto tanto a causa dell’infortunio. Ma conosce questo sistema di gioco, ha lavorato da mezzala e non solo. Andrea è duttile, cerca di fare del suo meglio ovunque lo metti. Pellegrino è un grandissimo allenatore. E come tale si studia, sempre. Cerco di rubare un po’ da tutti. Lui ha oltre 1.000 partite in carriera e tanta esperienza. Ha allenato il City e il Real Madrid, sarà bello affrontarlo”.