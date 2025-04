La Fiorentina vince 1-2 contro l’NK Celje il quarto di finale d’andata di Conference League

Buona la prima per la Fiorentina, che ha vinto l’andata dei quarti di finale di Conference League contro l’NK Celje

Gioisce ancora la Fiorentina di Raffaele Palladino, che dopo aver vinto contro Atalanta, Juventus e aver pareggiato a San Siro contro il Milan, ha ottenuto un altro successo.

Questa volta in Conference League nel quarto di finale di andata della competizione, che l’ha vista affrontare gli sloveni dell’NK Celje e batterli con il risultato di 1-2.

Il ritorno è in programma tra una settimana, ovvero venerdì 17 aprile alle 18:45 dallo stadio Franchi di Firenze.

Prima del secondo round dei quarti, decisivo per stabilire chi andrà in semifinale, la Fiorentina giocherà in casa in campionato contro il Parma.

La Fiorentina supera l’NK Celje nel primo round

Fa un passo verso la qualificazione la Fiorentina di Palladino, che esce vittoriosa dal primo confronto contro gli sloveni dell’NK Celje, formazione che occupa la quarta posizione in campionato in patria. I viola hanno vinto 1-2 grazie al gol arrivato da Luca Ranieri al 27′ minuto del primo tempo dopo un’azione costruita sulla sinistra.

La seconda rete è poi stata segnata dai viola su rigore, trasformato da Rolando Mandragora al 62’minuto. Sempre dagli undici metri è arrivato il gol della squadra di casa al 68′ minuto, realizzata da Delaurier-Chaubet.

Chi potrebbe trovare in semifinale

Se la Fiorentina dovesse dare seguito al risultato ottenuto nell’andanta dei quarti di finale, si guadagnerebbe l’accesso per le semifinale della Conference League.

A sfidare i viola ci sarebbero il Real Betis o i polacchi del Jagiellona (andata vinta dagli spagnoli per 2-0). Dall’altro lato del tabelone ci sarebbero invece una tra Chelsea e Legia Warsawa (0-3 per i blues il primo round) e un’altra tra gli svedesi del Djurgardens o gli austriaci del Rapid Wien (Rapid che partiranno al ritorno dal risultato di 0-1).