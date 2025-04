Conference League, cosa serve alla Fiorentina per andare in semifinale

La Fiorentina indirizza i quarti di finale di Conference League contro il NK Celje vincendo l’andata 2-1 in Slovenia

Partono bene i quarti di finale di Conference League per la Fiorentina di Raffaele Palladino contro il NK Celje.

I viola, infatti, hanno vinto 2-1 in Slovenia grazie alla rete di Ruggeri nel primo tempo e a quella di Mandragora su rigore nel secondo tempo.

Il ritorno è in programma per giovedì prossimo, 17, aprile in cui gli uomini di Palladino dovranno difendere il vantaggio ottenuto in questa gara d’andata.

Cosa deve fare la Fiorentina per passare il turno? Andiamo a scoprirlo insieme

Cosa deve fare la Fiorentina per passare il turno

Grazie al vantaggio ottenuto all’andata la Fiorentina per arrivare in semi deve riuscire a non perdere contro l’NK Celje. Con un pareggio o una vittoria, infatti, i viola si aggiudicherebbero la finale.

In caso di sconfitta con 1 gol di scarto, invece, la gara andrebbe ai supplementari. Gli sloveni per passare il turno devono vincere con due o più gol di scarto.

Le possibili semifinali

In semifinale la Fiorentina, in caso di passaggio del turno, incontrerà una tra Betis e Jagiellonia. Dall’altro lato del tabellone, invece, la semifinale sarà tra la vincente di Chelsea e Legia Varsavia contro una tra Rapid Vienna e Djugarden.