Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il quarto di finale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e NK Celje

Dopo le gare di Champions League che hanno visto l’Inter di Simone Inzaghi qualificarsi per le semifinali, è tempo di Conference League.

In campo per il ritorno dei quarti di finale ci sarà la Fiorentina di Raffaele Palladino, che sfiderà il club sloveno dell’NK Celje.

Gara che partirà dal risultato di 1-2 in favore dei viola grazie alla vittoria conquista in trasferta nel primo round del confronto.

Queste le formazioni ufficiali, invece, scelte dai due allenatori per il match di ritorno tra Fiorentina e NK Celje: in palio la semifinale contro una tra Real Betis e Jagiellonia.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-NK Celje

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Folorunsho; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Gosens, Richardson, Adli, Baroncelli, Caprini, Harder, Romani.

NK CELJE (4-3-3): Ricardo Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnik, Delaurier-Chaubet; Svetlin, Seslar, Matko. Allenatore: Riera.

A disposizione: Kolar, Rozman, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Iosifov, Edmilson, Zuzek, Bejger.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e NK Celje, che si giocherà giovedì 17 aprile alle 18:45, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming tramite Sky Go e NOW, solo per gli abbonati.