Fiorentina, incontro positivo per Nicolussi Caviglia: parti ora più vicine

La Fiorentina si avvicina al centrocampista del Venezia

Si è concluso positivamente l’incontro tra Fiorentina e Venezia per Hans Nicolussi Caviglia.

I due club ora si stanno avvicinando, anche se non c’è ancora l’intesa definitiva per il trasferimento del classe 2000.

L’operazione sarebbe sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

Obbligo che però scatterebbe solamente al verificarsi di determinate condizioni.

Fiorentina, le parole di Ferrari su Nicolussi Caviglia

Prima della partita di Conference League contro il Polissya, valida per il ritorno del playoff di Conference League, il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport (qui le sue parole), rispondendo a una domanda su Nicolussi Caviglia e Lindelof.

Il dirigente non si è sbilanciato sui due obiettivi, ma non ha nemmeno negato che siano nel mirino della società: “Sono due profili validi e giocano in ruoli che potrebbero interessarci“.