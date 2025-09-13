Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali del posticipo del sabato sera tra Fiorentina-Napoli.

Dopo il Derby d’Italia, all’Artemio Franchi di Firenze si gioca il match tra Fiorentina e Napoli, per il posticipo di sabato 13 settembre.

La squadra di Stefano Pioli arriva alla partita dopo la vittoria contro il Polyssia nel ritorno dei preliminari di Conference League, che ha permesso ai viola di qualificarsi alla League Phase.

Il Napoli, invece, si trova a punteggio pieno dopo il gol all’ultimo respiro di Anguissa nella partita contro il Cagliari.

A circa un’ora dalla gara, ecco le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean. Allenatore: Stefano Pioli

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere Fiorentina-Napoli in TV e streaming

Il match tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 13 settembre alle 20:45, si giocherà allo Stadio Artemio Franchi. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e DAZN.