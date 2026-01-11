Igli Tare (IMAGO)

Prima della gara di Serie A contro la Fiorentina, il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato del momento dei rossoneri: le sue parole

Tare ha iniziato così ai microfoni di Dazn: “La classifica dice che siamo in un momento positivo: abbiamo fatto un girone d’andata con risultati importanti, c’è tanto da migliorare però siamo fiduciosi e sappiamo che da qui alla fine del campionato dobbiamo sbagliare il meno possibile”

Ha poi proseguito parlando del rinnovo di Mike Maignan: “Si sa, il rapporto con Mike è straordinario e gli piace il progetto, vuole rimanere. Dobbiamo ancora aspettare un po’ per la luce verde, ma sono fiducioso che il buonsenso troverà la strada giusta. Sarebbe una pedina importante per il progetto futuro”

Tare ha parlato anche di Jashari: “Abbiamo grandi aspettative, ha fatto vedere nella scorsa stagione giocate importanti. Da due mesi a questa parte si è ripreso, ha avuto la possibilità di giocare in Coppa e Supercoppa, dimostrando di poter stare in una società come il Milan. Sarà una pedina importante per questo Milan”

Infine ha concluso parlando di Nkunku: “È un giocatore del Milan e siamo contenti che lo”.