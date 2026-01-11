Le formazioni ufficiali e le scelte di Vanoli e Allegri per la gara tra Fiorentina e Milan, valida per la ventesima giornata di Serie A

La prima giornata di ritorno di Serie A prosegue con una gara molto importante: al Franchi si sfidano Fiorentina e Milan, entrambe alla ricerca di punti per obiettivi diversi.

I padroni di casa hanno ottenuto 7 punti nelle ultime quattro partite, e stanno cercando di uscire dalla zona retrocessione diretta: l’obiettivo è vincere la terza partita di fila in casa dopo quelle con Udinese e Cremonese.

Dall’altra parte il Milan cerca la vittoria dopo l’1-1 con il Genoa, e punta al successo soprattutto in ottica corsa scudetto, con Inter e Napoli che si affronteranno a San Siro.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e in streaming

Fiorentina e Milan si affrontano domenica 11 gennaio allo stadio Franchi di Firenze, calcio d’inizio alle ore 15:00.

La gara sarà visibile in tv su DAZN, oppure in diretta streaming sempre tramite l’app di DAZN.