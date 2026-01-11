Fiorentina-Milan, Vanoli espulso per proteste: cosa è successo

Espulsione di Paolo Vanoli

L’allenatore della fiorentina è stato prima ammonito e poi successivamente espulso da Massa per proteste: ecco cosa è successo

0-0 alla fine del primo tempo tra Fiorentina e Milan. Diverse occasioni da entrambe le parti ma nonostante ciò il risultato è fermo.

Proprio nel finale di primo tempo Paolo Vanoli è stato espulso per proteste rivolte all’arbitro Massa dopo un fallo fischiato a favore di rossoneri.

Gosens interviene su Saelemaekers prendendo il pallone ma l’arbitro fischia fallo. Vanoli non ci sta e così come la panchina della Fiorentina protesta.

Massa prima estrae un giallo ma in un secondo momento estrae il cartellino rosso, espellendo l’allenatore dei viola.