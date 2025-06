Fiorentina, richiesta al Sassuolo per giocare i playoff di Conference al Mapei Stadium

La Fiorentina ha richiesto il Mapei Stadium al Sassuolo per giocare il playoff di Conference League: si attende la risposta del club.

Procedono i lavori all’Artemio Franchi in vista della prossima stagione ma i viola nel frattempo cercano uno stadio in cui giocare le prime partite ad agosto.

La Fiorentina ha chiesto quindi al Sassuolo di poter giocare il playoff di Conference League al Mapei Stadium, secondo quanto riportato da La Repubblica.

I viola hanno richiesto di spostare la gara casalinga, in programma il 21 o il 28 agosti, a Reggio Emilia e si conta di ufficializzare la decisione nelle prossime settimane.

Nessun problema invece per le prime due partite di campionato, rispettivamente contro Cagliari e Torino, che si giocheranno in trasferta.

Fiorentina, procedono i lavori al Franchi

Mentre la Fiorentina cerca uno stadio per i playoff di Conference League di agosto proseguono i lavori di restyling all’Artemio Franchi. Come comunicato nei mesi scorsi da Palazzo Vecchio le tre aree su cui si concentreranno gli interventi, senza aprire nuovi cantieri, sono la curva Fiesole, la Maratona e la tribuna centrale.

Negli ultimi giorni sono state montate grandi impalcature lungo tutta la tribuna centrale. In Fiesole sono state invece terminate le basi su cui verrà costruita la nuova curva. Sempre in Fiesole ma nelle vecchia curva realizzata dal Nervi verranno inoltre installati dei dispositivi antisismici per preservare la struttura originale.