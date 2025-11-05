Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, Mandragora conferma il rinnovo: “Accordo trovato qualche giorno fa”

Redazione 5 Novembre 2025
Mandragora sul rinnovo con la Fiorentina
Rolando Mandragora (IMAGO)

Rolando Mandragora ha confermato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Fiorentina nella conferenza stampa in vista del Mainz

Rlando Mandragora ha parlato insieme a Daniele Galloppa nella conferenza stampa in vista di Mainz-Fiorentina.

Il centrocampista ha confermato di aver ormai trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

Madragora ha spiegato infatti: “Ho trovato l’accordo già da qualche giorno con la società, siamo in simbiosi già dall’inizio della trattativa e Firenze ormai è casa mia”.

Sulla durata del contratto ha ammesso: “Fino al 2028, credo”.

Le parole di Mandragora sull’addio di Pioli

Il centrocampista ha spiegato: “È un momento difficile, che non ci aspettavamo nemmeno noi. Siamo in una posizione di classifica difficile e dobbiamo reagire. 

Mandragora ha poi aggiunto: “È una delusione per noi e per l’allenatore che è andato via. Dobbiamo dimostrare di poter uscire”.