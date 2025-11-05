Rolando Mandragora ha confermato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Fiorentina nella conferenza stampa in vista del Mainz

Rlando Mandragora ha parlato insieme a Daniele Galloppa nella conferenza stampa in vista di Mainz-Fiorentina.

Il centrocampista ha confermato di aver ormai trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

Madragora ha spiegato infatti: “Ho trovato l’accordo già da qualche giorno con la società, siamo in simbiosi già dall’inizio della trattativa e Firenze ormai è casa mia”.

Sulla durata del contratto ha ammesso: “Fino al 2028, credo”.

Le parole di Mandragora sull’addio di Pioli

Il centrocampista ha spiegato: “È un momento difficile, che non ci aspettavamo nemmeno noi. Siamo in una posizione di classifica difficile e dobbiamo reagire.

Mandragora ha poi aggiunto: “È una delusione per noi e per l’allenatore che è andato via. Dobbiamo dimostrare di poter uscire”.