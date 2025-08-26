La Fiorentina avanza per Nicolussi Caviglia e Lindelof: i dettagli

Hans Nicolussi Caviglia e Victor Lindelof (Imago)

La Fiorentina prova a rinforzare la rosa di Pioli con Lindelof e Nicolussi Caviglia

Lavori in corso in casa Fiorentina, dove dopo il pareggio esterno di Cagliari la società sta provando a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Come anticipato dal Corriere dello Sport, la viola vuole migliorare i reparti di difesa e centrocampo e sta avanzando per Lindelof e Nicolussi Caviglia.

Il difensore svedese è rimasto svincolato dopo 8 anni al Manchester United, ed è alla ricerca di una nuova avventura.

Il regista ex Juventus, invece, si trova ancora al Venezia dopo la retrocessione della scorsa stagione.