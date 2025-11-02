Al minuto 85 della sfida tra Fiorentina e Lecce l’arbitro Rapuano ha fischiato un rigore in favore dei viola. Il direttore ha poi revocato il penalty

Al minuto 85 della sfida tra Fiorentina e Lecce, l’arbitro Rapuano ha fischiato un calcio di rigore a favore dei viola per un presunto fallo di Pierotti sul viola Ranieri. La squadra di casa, sotto 1-0 nel punteggio, ha esultato per il fischio del direttore di gara. L’arbitro, chiamato al VAR, ha poi revocato il penalty perché il difensore della Fiorentina si è inciampato da solo.