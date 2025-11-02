Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali

Redazione 2 Novembre 2025
Moise Kean, attaccante della Fiorentina (IMAGO)

Le formazioni ufficiali schierate da Pioli e Di Francesco per il match delle 15 tra Fiorentina e Lecce.  

La domenica della decima giornata di Serie A continua con la sfida tra Fiorentina e Lecce. L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 di domenica 2 novembre all’Artemio Franchi di Firenze.

I padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro l’Inter di Chivu nell’infrasettimanale, che peggiora ancora la situazione già critica. I viola si trovano infatti al penultimo posto in classifica con 4 punti.

Anche gli ospiti si presentano al match dopo una sconfitta. Il gol di Anguissa e la parata di Milinkovic Savic sul rigore di Camarda hanno assicurato la vittoria del Napoli contro i giallorossi.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate da Pioli e Di Francesco per il match.

Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic Comuzzo Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli (Imago)

Dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Fiorentina e Lecce, in programma domenica 2 novembre alle 15 allo stadio Artemio Franchi, sarà visibile su Dazn.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Dazn disponibile su pc, tablet e cellulari.