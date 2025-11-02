Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Pioli e Di Francesco per il match delle 15 tra Fiorentina e Lecce.
La domenica della decima giornata di Serie A continua con la sfida tra Fiorentina e Lecce. L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 di domenica 2 novembre all’Artemio Franchi di Firenze.
I padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro l’Inter di Chivu nell’infrasettimanale, che peggiora ancora la situazione già critica. I viola si trovano infatti al penultimo posto in classifica con 4 punti.
Anche gli ospiti si presentano al match dopo una sconfitta. Il gol di Anguissa e la parata di Milinkovic Savic sul rigore di Camarda hanno assicurato la vittoria del Napoli contro i giallorossi.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate da Pioli e Di Francesco per il match.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic Comuzzo Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco
Dove vedere il match in tv e streaming
La partita tra Fiorentina e Lecce, in programma domenica 2 novembre alle 15 allo stadio Artemio Franchi, sarà visibile su Dazn.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Dazn disponibile su pc, tablet e cellulari.