Fiorentina, la probabile formazione contro il Polissya

Le possibili scelte di Stefano Pioli per il match di Conference League.

Torna protagonista la Conference League, con il playoff tra gli ucraini del Polissya e la Fiorentina, sfida cruciale per avvicinarsi alla fase a gironi della competizione.

Il nuovo allenatore viola Stefano Pioli è pronto a schierare da subito Edin Dzeko, Albert Gudmundsson e Moise Kean, pronti a combinare esperienza, rapidità e finalizzazione.

Dal primo istante dovrebbe esserci anche il nuovo acquisto estivo Sohm, chiamato a integrarsi rapidamente nel sistema di gioco della squadra e a fornire imprevedibilità sulla trequarti.

Di seguito la probabile formazione di Pioli per il match.

La probabile formazione della Fiorentina

Stefano Pioli va verso il 3-4-2-1 per la sua prima formazione in una gara ufficiale. In porta De Gea, con la difesa a 3 che dovrebbe essere composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri.

A centrocampo subito in campo Sohm, insieme a Fagioli. Sulle corsie dovrebbero esserci Dodô e Gosens. La prima punta dovrebbe essere Moise Kean, con Gudmundsson e Dzeko a girargli intorno.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodô, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Dzeko; Kean. Allenatore: Stefano Pioli

Dove vedere Polissya-Fiorentina in TV e streaming

La partita tra Polissya e Fiorentina, valida per il primo turno di qualificazione alla Conference League, si giocherà giovedì 21 agosto alle ore 20:00. Il match potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport, oppure in streaming su NOW e su Sky GO.