Fiorentina, la probabile formazione contro il Polissya

Redazione 21 Agosto 2025
Moise Kean, Fiorentina (imago)
Le possibili scelte di Stefano Pioli per il match di Conference League.

Torna protagonista la Conference League, con il playoff tra gli ucraini del Polissya e la Fiorentina, sfida cruciale per avvicinarsi alla fase a gironi della competizione.

Il nuovo allenatore viola Stefano Pioli è pronto a schierare da subito Edin Dzeko, Albert Gudmundsson e Moise Kean, pronti a combinare esperienza, rapidità e finalizzazione.

Dal primo istante dovrebbe esserci anche il nuovo acquisto estivo Sohm, chiamato a integrarsi rapidamente nel sistema di gioco della squadra e a fornire imprevedibilità sulla trequarti.

Di seguito la probabile formazione di Pioli per il match.

La probabile formazione della Fiorentina

Stefano Pioli va verso il 3-4-2-1 per la sua prima formazione in una gara ufficiale. In porta De Gea, con la difesa a 3 che dovrebbe essere composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri.

A centrocampo subito in campo Sohm, insieme a Fagioli. Sulle corsie dovrebbero esserci Dodô e Gosens. La prima punta dovrebbe essere Moise Kean, con Gudmundsson e Dzeko a girargli intorno.

Albert Gudmundsson, Fiorentina (Imago)

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodô, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Dzeko; Kean. Allenatore: Stefano Pioli

Dove vedere Polissya-Fiorentina in TV e streaming

La partita tra Polissya e Fiorentina, valida per il primo turno di qualificazione alla Conference League, si giocherà giovedì 21 agosto alle ore 20:00. Il match potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport, oppure in streaming su NOW e su Sky GO.