Nei prossimi giorni la Fiorentina insisterà per Franck Kessié

La Fiorentina lavora sul calciomercato in entrata. Tanti movimenti a centrocampo: dopo il riscatto di Fagioli e aver accolto Fazzini, ora la squadra di Stefano Pioli punta Franck Kessié.

Nei prossimi giorni i viola insisteranno per il centrocampista ex Milan e cercheranno di capire se ci sono i margini per convincerlo.