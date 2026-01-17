Moise Kean non prenderà parte alla sfida contro il Bologna a causa dei problemi alla caviglia. Il club monitora l’attaccante quotidianamente

Moise Kean salterà la partita contro il Bologna. L’attaccante della Fiorentina non è stato convocato per la prossima sfida di Serie A perché non ha pienamente recuperato dai problemi alla caviglia.

Il giocatore sarà valutato giorno per giorno, con i viola che vogliono farlo riposare per poi averlo nuovamente a disposizione in settimana.

La Fiorentina punta al quarto risultato utile consecutivo. I viola hanno raccolto 2 pareggi contro Lazio (2-2) e Milan (1-1) e la vittoria contro la Cremonese (1-0).

La Fiorentina scenderà in campo contro il Bologna con il lutto al braccio per ricordare il presidente Rocco Commisso, morto oggi, 17 gennaio, all’età di 76 anni.