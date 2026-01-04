Fiorentina, Kean: “La salvezza è possibile. Una città come Firenze ci può dare tanto”

Le parole dell’attaccante della Fiorentina, decisivo per la vittoria contro la Cremonese nel match valido per la diciottesima giornata di A.

La Fiorentina ottiene la sua seconda vittoria in campionato. Anche questa è arrivata davanti al proprio pubblico, dove i ragazzi di Vanoli hanno sconfitto per 1-0 la Cremonese.

A decidere il match è stato Moise Kean, entrato verso la fine della gara per aumentare il peso offensivo. Detto, fatto. Un gol che serviva a lui per riprendersi la Fiorentina e, e viceversa.

Kean ha commentato ai microfoni di DAZN il significato della rete: “Il gol all’ultimo dimostra come tutto sia possibile, anche salvarsi. Era importante entrare nella maniera giusta e dare una mano”.

Di seguito le dichiarazioni complete dell’attaccante della Fiorentina.

Kean: “A nessuno piace stare all’ultimo posto, specialmente alla Fiorentina”

Kean ha proseguito: “A nessuno piace stare all’ultimo posto, soprattutto alla Fiorentina, cercheremo di lavorare sempre di più”. Poi continua: “Assenza? Non ho sentito voci, è importante liberare la testa e dare qualcosa in più quando si torna”.

L’attaccante italiano ha anche commentato un frame della gara, l’abbraccio con Vanoli: “In quell’abbraccio c’era fuoco, è la cosa di cui abbiamo bisogno, è un ottimo mister e ne abbiamo bisogno. Infine: “Tutti insieme possiamo uscirne, una città come Firenze ci può dare tanto”.