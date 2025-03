Fiorentina, Kean torna tra i convocati: tre gli assenti

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Panathinaikos: Moise Kean torna tra i convocati

Lo spavento che ha seguito il brutto colpo alla testa rimediato contro il Verona, Moise Kean è pronto a tornare in campo. Dopo il trauma cranico, l’attaccante della Nazionale italiana ha ricevuto l’ok dai medici e adesso torna a disposizione.

Raffaele Palladino, dunque, potrà contare sul capocannoniere della sua squadra che potrà essere a disposizione almeno a partire dalla panchina.

Un gol in tre presenze (un totale di 126 minuti) finora in Conference League per l’attaccante classe 2000 arrivato in estate dalla Juventus con il chiaro obiettivo di prendersi la scena e dimostrare il proprio valore.

Se Kean torna tra i convocati, però, Raffaele Palladino dovrà continuare a fare a meno di altri tre giocatori per la sfida in programma giovedì 6 marzo 2025 alle 18.45 all’Olimpiaco Stadio Spyros Louis di Atene.

Fiorentina, tre gli indisponibili per il Panathinaikos

Raffaele Palladino sorride per il ritorno tra i convocati di Moise Kean dopo circa 10 giorni dalla partita contro il Verona. Spazio, però, anche a giocatori infortunati e indisponibili che non potranno essere in panchina contro la squadra greca.

Assenti, dunque, Michael Folorunsho, Adli e Colpani che non prenderanno parte alla trasferta e rimarrano a Firenze con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile.