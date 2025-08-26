Fiorentina, due giornate di squalifica per Kean in Conference League

Arriva la sentenza del Giudice Sportivo per Kean: due giornate di squalifica in Conference League per il classe 2000.

È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo della UEFA dopo l’espulsione rimediata da Moise Kean nella gara di andata dei playoff di Conference League contro il Polissya.

L’ex Juventus aveva ricevuto un cartellino rosso diretto, per una reazione violenta in seguito a una provocazione del centrale del Polissya, Sarapiyy, che gli aveva tirato i capelli portando Kean a reagire con una gomitata.

Sono state date due giornate di squalifica al classe 2000 perché non è stata riscontrata la violenza del gesto che avrebbe portato a tre giornate di squalifica.

L’attaccante, dopo questa sentenza, salterà quindi il match di ritorno contro il Polissya e, in caso di passaggio del turno, la prima partita della fase campionato di Conference League.