Al 15′ della sfida tra Fiorentina e Juventus l’arbitro Doveri ha prima fischiato e poi revocato un rigore ai bianconeri

Rigore, anzi no. Al 15′ della sfida tra Fiorentina e Juventus l’arbitro Doveri ha concesso e successivamente revocato un rigore ai bianconeri. Il direttore di gara aveva fischiato il penalty in favore degli ospiti per una presunta trattenuta in area di Pablo Mari su Dusan Vlahovic. Doveri è stato richiamato al monitor dal VAR e, dopo la revisione, ha revocato il rigore. L’arbitro ha fischiato fallo dell’attaccante juventino sul difensore viola.

Pochi minuti dopo il match del Franchi è stato interrotto per cori razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic. Le squadre si sono avvicinate al cerchio di centrocampo mentre il capitano della Fiorentina Ranieri si è avvicinato alla curva viola invitando i tifosi a smettere di insultare l’attaccante serbo.