Cosa è successo durante il primo tempo di Fiorentina-Juventus:

Fiorentina-Juventus si è accesa dopo il rigore prima assegnato e poi revocato da Doveri con il VAR per il presunto fallo di Mari su Vlahovic.

L’ambiente nei confronti del serbo, ex della partita, era già caldo e si è ulteriormente surriscaldato.

Il gioco è stato fermato per cori di discriminazione dei tifosi di casa nei confronti del 9 della Juve.

Solo dopo due annunci dello speaker del Franchi e dell’invito di Ranieri a smettere il gioco è potuto riprendere.