Tutte le info sui biglietti di Fiorentina-Juventus

Da sempre grande sfida del calcio italiano, Fiorentina-Juventus andrà in scena al “Franchi” domenica 16 marzo alle 18:00 e sarà valida per la 29esima giornata di Serie A.

All’andata terminò 2-2 all’Allianz Stadium, con gol dell’ex di Kean, doppietta di Thuram e gol del pareggio nel finale di Sottil.

Quella del ritorno sarà una partita importante almeno per un piazzamento europeo. I viola devono centrare un posto nelle prime 6 posizioni, i bianconeri almeno nelle prime 4.

Ma quando usciranno i biglietti per assistere dal vivo alla partita? E quali saranno i prezzi? Di seguito tutte le info necessarie.

Biglietti Fiorentina-Juventus, quando apre la vendita

Per i settori locali, la prima fase della vendita andrà dalle 15:00 di martedì 4 marzo alle 14:59 del giorno successivo e sarà riservata ai vecchi abbonati della stagione 2023/24. La seconda fase si aprirà alle 15:00 del 5 marzo e rimarrà aperta fino alle 23:59 di sabato 15 marzo, per la quale servirà essere in possesso della tessera “INVIOLA”. L’ultima fase sarà il giorno della partita soltanto con vendita a prezzo intero.

Per il settore ospiti, invece, la vendita aprirà alle 15:00 di lunedì 10 marzo. Per accedervi, sarà necessario essere in possesso della fidelty card della Juventus.

I prezzi dei biglietti

Per i settori locali i biglietti a prezzo intero andranno da €40 della Curva Ferrovia ai 334€ della tribuna vip. Il prezzo sarà ridotto per gli under 14 e per chi gode delle promo “ex abbonato” e “generazione viola”. I prezzi di tutti i settori sono consultabili sul sito della Fiorentina.

Per quanto riguarda il settore ospiti, il prezzo unico d’ingresso è di €40.