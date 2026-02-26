Fiorentina-Jagiellonia, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Vanoli e Siemieniec per Fiorentina-Jagiellonia, gara di ritorno dei playoff di Conference League

Appuntamento importante per la Fiorentina, che ospita lo Jagiellonia per la gara di ritorno dei playoff di Conference League.

I viola vengono dalla vittoria per 3-0 dell’andata: Ranieri, Mandragora e Piccoli avevano regalato un successo fondamentale in Polonia in vista della gara di oggi, 26 febbraio.

In caso di passaggio del turno, la Fiorentina scoprirà il suo avversario domani, 27 febbraio, in occasione dei sorteggi di Conference League.

Di seguito le formazioni ufficiali del match di ritorno dei playoff.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Jagiellonia

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora; Dodò, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: De Gea, Leonardelli, Ranieri, Gudmundsson, Harrison, Solomon, Kean, Fagioli, Kouadio, Balbo, Bonanno, Parisi.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. Allenatore: Siemieniec.

A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Bazdar, Sylla, Flach, Kozłowski.

Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in tv e in streaming

Fiorentina e Jagiellonia si affrontano giovedì 26 febbraio allo stadio Franchi di Firenze, fischio d’inizio alle 18:45.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.