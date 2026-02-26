Fiorentina-Jagiellonia 0-3: si va ai supplementari

Ristabilita la parità dopo il 3-0 viola dell’andata: si va all’extra time

Primi 50 minuti da incubo per la Fiorentina nella sfida di ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia Bialystok.

La squadra polacca è passata avanti 3-0 al Franchi, grazie a un tripletta del classe 2007 Mazurek. Ristabilito quindi l’equilibrio dopo il 3-0 viola dell’andata. La Fiorentina ha provato a reagire, anche mandando in campo Kean, Fagioli e Solomon, ma non è riuscita a trovare il gol che avrebbe evitato i supplementari.

Gli ospiti l’hanno sbloccata al 23′, prima del raddoppio al 45′ e il terzo gol in avvio di secondo tempo. Con questi tre gol, il giovane centrocampista è diventato il primo giocatore nato dopo il primo gennaio 2007 a segnare in un match valido per le competizioni UEFA.

