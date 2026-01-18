Fiorentina, Ferrari: “Commisso una persona speciale, oggi vogliamo dare qualcosa a lui”

Le parole di Alessandro Ferrari prima della sfida tra il Bologna e la Fiorentina, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A.

La 21esima giornata di Serie A si gioca nel ricordo di Rocco Commisso, soprattutto oggi, domenica 18 gennaio, che vedrà sfidarsi Bologna e Fiorentina.

Prima dell’inizio del match Alessandro Ferrari, direttore generale viola, è intervenuto ai microfoni di DAZN cominciando proprio da un pensiero sul presidente viola, scomparso a New York venerdì 16 gennaio.

“Rocco era una persona speciale, e i messaggi di vicinanza che ci sono arrivati fanno capire quanto fosse un uomo di cuore. Ringraziamo tutti per l’affetto”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Ferrari

Fiorentina, le parole di Ferrari

Il dg della Fiorentina ha poi continuato: “Era un guerriero e un combattente, proprio per questo oggi siamo qua a giocare. Chi lo ha conosciuto non aveva dubbi che oggi volesse che giocassimo”.

Ha poi concluso: “Il gruppo è sempre più unito, siamo tutti qua perché vogliamo stare insieme e perché oggi vogliamo dare qualcosa a lui”.