Fiorentina, interesse per Coppola del Brighton

Per la difesa, la Fiorentina si è interessata a Diego Coppola del Brighton

La Fiorentina vuole rinforzarsi in difesa e guarda in Premier League.

Il club viola ha infatti manifestato interesse per Diego Coppola, centrale del Brighton ex Hellas Verona Verona

L’interesse della Fiorentina è reale, anche se non è stato fatto un passo concreto vero e proprio.

Alla sua prima stagione in Inghilterra, il classe 2003 ha preso parte a 5 partite di campionato, di cui 2 da titolare. Tre titolarità su 3 invece in Coppa di Lega.